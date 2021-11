Malawi : Overstone Kondowe, premier député albinos au Parlement

Le premier député albinos du Malawi a prêté serment au parlement ce mercredi.

Overstone Kondowe, célèbre militant des droits de l'homme a remporté une élection partielle à Nkhotakota au centre du pays. Une source d'inspiration pour les personne issues des minorités au Malawi.

"Je suis extrêmement heureux et non seulement moi, mais un certain nombre de secteurs de notre communauté sont également très heureux. Pour ne citer que quelques personnes handicapées, des personnes atteintes d'albinisme et, plus important encore, les habitants de ma circonscription du nord-est de Nkhotakota, ils sont très heureux de la victoire que nous avons obtenue lors de cette élection partielle qui vient d’être clôturée" a précisé le nouveau député.

Fin 2014, le Malawi subissait une vague d'agressions contre les albinos.

Le nouveau député a été nommé au poste de conseiller spécial pour les personnes handicapées par le président de la république Lazarus Chakwera.

"Les personnes handicapées, et en particulier ceux atteint d'albinisme, ne doivent pas se sous-estimer. Et doivent travailler dur pour atteindre leur objectif. Je reste un modèle pour eux et je continuerais a les inspirer à viser plus haut" a t-il ajouté.

En 2016, Overstone Kondowe a fondé l'Association des personnes atteintes d'albinisme.

Selon Amnesty International, plus de 20 albinos ont été tués au Malawi depuis 2014.