Zimbabwe : Tsitsi Dangarembga primée à la Foire du Livre de Francfort

À 62 ans, l’auteure Zimbabwéenne Tsitsi Dangarembga a reçu le très prestigieux prix de la Paix, lors de la foire du Livre de Francfort, une des manifestations les plus importantes du monde de l’édition.

Avec cette récompense, le jury a voulu rendre hommage à celle qu’il qualifie d’’’artiste incontournable, non seulement dans son pays, mais aussi une voix africaine, populaire et reconnue dans la littérature contemporaine."

" La solution consiste à défaire les modes de pensée racialisés et autres modes de pensée hiérarchiques basés sur des données démographiques telles que le genre, le sexe, la religion, la nationalité et la classe. Et tout autre donnée qui était et continue d'être les éléments constitutifs de l'empire à travers l'histoire et à travers le monde”, a expliqué l'écrivaine dans son discours de remerciement.

C’est son amie de longue date, la sociologue et écrivaine Auma Obama, qui est par ailleurs la demi-sœur aînée de l’ancien président Barack Obama, qui a eu l’honneur de lui remettre son prix.

"Avec ton travail, tu t’es battue contre vents et marées, nous l’avons vu, tu as été arrêtée, par tous les moyens possibles, en écrivant, en réalisant des films, en faisant du bruit pour les sans voix et la liberté d'expression dans ton pays, le Zimbabwe.

Lisez de la littérature africaine s’il vous plaît ! Regardez au-delà de votre horizon. Nous sommes là, nous sommes forts. Lisez ce qui est écrit sur le continent. Ne faites pas en sorte que cela reste un fait isolé. Lisez des livres africains", a déclaré Auma Obama.

Écrivaine, cinéaste, femme politique, Tsitsi Dangarembga est un personnage hors norme. Après des études de médecine à Cambridge, elle débute sa carrière d’écrivaine, avant d’aller étudier le cinéma à Berlin.

Revenue au Zimbabwe en 2000, elle s’engage en politique quelques années plus tard. Depuis, elle ne cesse de dénoncer la situation de son pays, ce qui lui a valu d’être arrêtée en juillet dernier.