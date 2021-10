Rwanda : l'art traditionnel dans les rues urbaines de Kigali

Au Rwanda, l'art traditionnel notamment la poésie essaye de se frayer un chemin dans le monde du divertissement urbain.

Tuyisenge Olivier est l'un des rares artistes rwandais qui, il y a quelques années, a fait preuve d'audace et s'est lancé dans la location d'un studio pour enregistrer ses poèmes.

Né au début des années 90, Tuyisenge a appris les arts créatifs et à composer des chansons et des poèmes. Plus tard, il a abandonné l'écducation secondaire pour se consacrer davantage à sa passion pour l'art.

"La musique traditionnelle, c'est une carrière en soi. Je n'ai jamais vraiment voulu aller à l'école pour apprendre la pharmacie et d'autres choses de ce genre, j'avais déjà une carrière" précise Olivier.

Il ajoute "j'ai décidé de m'orienter vers la poésie traditionnelle parce que c'est ce que j'ai connu en grandissant, dans une famille qui aime vraiment tout qui s'intéresse à la tradition."

Olivier Tusiyenge a réussi à économiser jusqu'à 4 millions de francs rwandais pour lancer un projet de studio d'enregistrement "inclura la promotion des talents, des jeunes handicapés qui sont trop souvent laissés de côté par la société, malgré le talent qu'ils possèdent."

Selon lui, "dans les 10 prochaines années, cette musique traditionnelle portera le drapeau du Rwanda à l'étranger."

L'un des plus grands défis auxquels sont confrontés la plupart des poètes et des artistes traditionnels rwandais est l'absence d'un système de soutien solide. Ils exhortent le gouvernement à intégrer la poésie et les talents traditionnels dans les initiatives musicales qu'il soutient.