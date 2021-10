Nigeria : un an après #EndSARS, les manifestations continuent

Commémoration de la manifestation meurtrière au Nigeria. À Abuja, des jeunes se sont rassemblés à la Fontaine de l'unité, un an après que les forces de l'ordre ont brutalement réprimé des manifestants #EndSARS réunis pour dénoncer la mauvaise gouvernance et les violences policières.

Mercredi, la police a tiré des gaz lacrymogènes à Lagos. Alors que les gens s'enfuyaient, un officier aurait tiré sur un manifestant pour l'arrêté selon un protestataire.

"Ce système a conduit à la rébellion #EndSARS en premier lieu", explique Omoyele Sowore qui participe à la manifestation. "Et si quelqu'un - et je le dis en tant qu'être humain - a perdu la vie dans ce processus, tous devraient recevoir la compensation et le soutien qu'ils méritent."

"On espère que cela servira de leçon et rappellera aux générations qui viennent après nous qu'en effet, avec de la résilience, de l'engagement, on peut surmonter nos peurs et affronter tous les problèmes", continue Deji Adeyanju, manifestant et animateur de Concerned Citizens Nigeria.

Quelques jours avant la date anniversaire, les policiers avaient mis en garde les manifestants contre tout rassemblement public, menaçant d'arrêter toute personne qui désobéirait à cette directive.

"Je suis ici pour une manifestation pacifique", clame un homme enfermé dans un véhicule de police. "L'officier a pris mon téléphone, il a pris mon argent. La police n'a pas appris sa leçon. La police n'a pas appris sa leçon."

Afin d'éviter toute confrontation avec la police, certains manifestants sont restés dans leur voiture.

Les manifestants ont défilé en demandant justice pour les militants Endsars arrêtés et tués par les forces de l'ordre, scandant des slogans de soutiens aux protestataires interpellés "EndSars Memorial. Libérez tous les manifestants détenus maintenant !" et criant "Solidarité pour toujours". Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés et placés dans des fourgons de police.

Le 20 octobre 2020, des milliers de personnes s'étaient rassemblés sous le mouvement #EndSARS, luttant contre une unité de police désormais dissoute, accusée de brutalités policières.