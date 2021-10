Soudan : les manifestations à Port-Soudan entraînent des pénuries

Des centaines de camions remplis de marchandises sont à l'arrêt depuis plus d'un mois dans le principal port soudanais, tandis que la plupart des bateaux est redirigée vers d'autres ports de la région, principalement égyptiens.

L'important carrefour commercial est en grande partie fermé par des manifestants. Ils accusent Khartoum de ne pas donner à la région Est la représentation qu'elle mérite au sein des nouvelles autorités.

"Ce point de contrôle est là depuis le dix-sept septembre et nous n'autorisons que les petites voitures chargées de matériaux destinés à la région orientale", explique Awli Mussa Awli, l'un des manifestants. "Ce checkpoint ne sera pas supprimé tant que nos demandes ne seront pas satisfaites."

Pour Mostafa Abdelqader, chauffeur de camion à l'arrêt, la situation n'est plus tenable. "Je suis bloqué ici depuis 23 jours exactement, je ne vais pas parler pour moi, mais plutôt pour le grand public. La majorité de ces chauffeurs sont suspendus depuis vingt-trois jours, et ils travaillent soit pour des entreprises, soit pour leur propre métier. Si vous leur demandez, quatre-vingt pour cent d'entre eux n'ont pas assez d'argent pour manger ou nourrir leurs enfants."

La majorité du commerce du pays transite par Port soudan, soit environ 1200 conteneurs par jour. Et les pertes journalières sont estimées à a des milliers de dollars.

"Le revenu quotidien approximatif du terminal à conteneurs est de plusieurs centaines de milliers de dollars, et la période de fermeture de la route a pris plus de temps que prévu", détaille Ahmed Mahgoub, responsable du terminal sud de Port Soudan. "On est confrontés à des pertes quotidiennes, plus cette période de blocage est longue, plus les pertes sont importantes."

Un mois après le début de la crise, les marchandises dont des médicaments vitaux, le blé et le carburant commencent déjà à manquer, provoquant une pénurie dans tout le pays.