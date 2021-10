"The Rumba Kings" : un documentaire sur les origines de la rumba congolaise

Explorer l’âge d’or de la rumba congolaise, c’est ce que propose le documentaire ‘The Rumba Kings’, sélectionné au Festival du film panafricain qui se tient à Cannes du 19 au 24 octobre. Le film du réalisateur péruvien Alan Brain, qui a travaillé plusieurs années à Kinshasa, nous replonge dans les années cruciales qui ont précédé l’indépendance du pays.

‘’J'étais membre d'un orchestre de salsa avec des musiciens congolais, et nous jouions des reprises de salsa. Et quelqu'un de cet orchestre m'a fait découvrir la rumba congolaise. Je pense donc que mon amour pour la rumba congolaise, mon amour pour la culture congolaise, mon amour pour le Congo et le besoin de raconter ces histoires à un large public, sont les principales raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire ce film’’, explique le réalisateur Alan Brain.

Il ne s’agit pas seulement d’un documentaire sur la musique, mais aussi sur le passé colonial douloureux du pays. Un pays qui a vaincu l’oppression, et qui s’est forgé une identité nationale à travers la musique. Le film retrace aussi l’histoire de la chanson qui a donné à l’Afrique son propre hymne de l’indépendance.

‘’Quand j'ai entendu pour la première fois l'histoire d'Independence chacha, ce groupe de musiciens qui s'est réuni pour voyager en 1960 pour accompagner les politiciens du Congo pour l'indépendance, et qui a même composé une chanson étonnante pour l'indépendance, j'ai été époustouflé’’, poursuit le réalisateur.

Pour son documentaire, Alan Brain est parti à la rencontre de tous ces musiciens qui ont fait la rumba congolaise. Il donne aussi la parole à d’autres grands noms de la musique africaine comme Papa Wemba ou encore Manu Dibango. On découvre aussi le point de vue de journalistes, d’historiens, le tout agrémentés d’images d’archives inédites. Le réalisateur a travaillé pendant plusieurs années sur ce documentaire exceptionnel.

‘The Rumba Kings’ est donc un film pour les amoureux de la rumba, mais aussi pour les passionnés d’histoire.