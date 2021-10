À Berlin, l'art urbain prend vie grâce à la réalité augmentée

Un graffiti de Hulk qui sort du cadre ou un tableau qui change de couleurs, c’est la réalité qu’offre l’exposition « Game over » à ses visiteurs, grâce à la réalité augmentée.

Installée à Berlin en Allemagne, cette exposition semi virtuelle rassemble les œuvres de près de 80 artistes du collectif berlinois « The Dixons ».

L’expérience est innovante car elle permet aux visiteurs de s’approprier les œuvres grâce à une application dédiée, et en pointant l’appareil photo de son téléphone sur certaines œuvres, celles-ci se déforment, se recolorent ou s’animent en trois dimensions.

"Je suis convaincu que nous présentons une manière très, très cool et très, très authentique de montrer non seulement le développement des artistes, mais aussi la diversité qui existe. Et surtout après tous ces mois secs avec le coronavirus et ce monde, oui, sombre, nous avons finalement créé un peu de couleur, non seulement dans nos vies, mais aussi, je l'espère, dans les vies des visiteurs et des admirateurs." a déclaré Joern Reiners, artiste de " The Dixons ", l'un des commissaires de l'exposition.

Merci pour votre commentaire sur notre collection, nous apprécions ! Pour le moment, nous frappons lentement. La collection sera terminée à la fin du mois d'octobre. Nous sommes heureux de faire partie de la galerie d'art de rue "game over" à Berlin (fabricant de "The Haus" )

Le titre de l’exposition « Game over » fin de partie en français fait bien évidemment référence au monde des jeux vidéo mais aussi à l’empreinte du lieu qui est un ancien casino désaffecté.

Le bâtiment de 2000 mètres carrés abrite des œuvres graphiques aux couleurs vives qui ont pour objectif de questionner le rapport au réel.

Le spectacle d’art urbain se transforme donc en véritable expérience sensorielle, une fois que l’application développée pour l’occasion est activée.

"Oui, c'est tout simplement génial de faire partie de cette équipe. Ce que les Dixon ont mis en place, qui ont invité des amis et des connaissances à participer ici en tant qu'artistes, est tout simplement un sentiment unique. Cette création commune, que nous avons élaboré ici, ensemble, a aussi un petit air de voyage scolaire. 80 artistes du collectif berlinois "The Dixons" grâce à une application dédiée." a expliquéGita Kurdpoor, artiste et peintre.

Après la chute du Mur de Berlin, la ville est devenue l'une des capitales mondiales de la culture urbaine et notamment des graffitis, visibles dans tous les quartiers de la ville.