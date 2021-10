"Pandora Papers" : les médias kenyans silencieux sur Uhuru Kenyatta

Les médias kényans ont été blâmés pour la mauvaise couverture de la récente exposition de fraudes fiscales de la famille du président Uhuru Kenyatta par les Pandora Papers.

La récente révélation de l'existence d'importantes sommes d'argent liquide cachées sur des comptes à l'étranger par la famille Uhuru Kenyatta a suscité de nouvelles inquiétudes au Kenya, notamment quant au rôle des médias locaux.

Plusieurs médias étrangers ont révélé que les médias locaux kenyans étaient restés muets sur les fuites du Pandora Paper. Ils ont affirmé que la couverture était inadéquate après que la fuite soit devenue virale, ciblant certains dirigeants actuels et anciens.

Kennedy Wandera, directeur de la presse étrangère africaine, a établi un lien avec la propriété des médias au Kenya.

"Un certain nombre d'organisations médiatiques au Kenya appartiennent à des politiciens. Les politiciens peuvent donc décider de ce qui sort de ces médias. C'est vrai. Donc, d'une manière ou d'une autre, cela a pu se produire parce qu'un certain nombre d'organisations médiatiques au Kenya appartiennent à des personnalités politiques. Donc oui, cela pourrait être vrai. Il pourrait y avoir une sorte de contrôle, mais je ne suis pas encore certain que ce soit la réalité ou la vérité de la question", a précisé Kennedy Wandera, président de la Foreign African Press.

Wandera a également révélé que la constitution du Kenya n'interdit à personne d'avoir une source de revenus externe, mais que celle-ci doit être déclarée au fisc.

"Nous avons parlé à un certain nombre d'experts constitutionnels qui affirment qu'il n'est pas illégal de posséder une société offshore, mais tout agent de l'État doit le déclarer à la Commission de lutte contre l'éthique et la corruption au Kenya. Chaque année. Ce que vous possédez en tant que fonctionnaire, ce qui n'est pas encore du domaine public, c'est de savoir si le président Kenyatta l'a déclaré à la Commission d'éthique et de lutte contre la corruption", a révélé M. Wandera.

L'indice de corruption du Kenya s'est détérioré au fil des ans par rapport à d'autres pays. Le pays d'Afrique de l'Est a déployé des efforts dans la lutte contre la corruption, mais il reste encore beaucoup à faire pour y mettre fin.