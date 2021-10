Mondial 2022 : la Mauritanie sur la route de la Tunisie

La Sélection nationale tunisienne de football défiera la Mauritanie jeudi à domicile avant de rendre à Nouakchott trois jours plus tard.

Une double confrontation qui s’inscrit dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2022. Bien que leader du groupe B après deux journées, les Aigles de Carthage se méfient des ''mourabitounes''.

'' C'est un match important contre un adversaire avec lequel nous avons eu quelques problèmes ces dernières années. Mais, cette fois, nous sommes très bien préparés. Nous avons étudié les faiblesses et les forces de l'équipe. Et nous sommes conscients de la fatigue physique que représente le fait de jouer deux matches en trois jours. Ce n'est pas facile, surtout quand il s'agit d'un match international, c'est toujours un grand défi. J'espère que tout le monde est prêt à réaliser des performances à la hauteur de l'image de notre équipe.'', Fakhereedine Ben Youssef, attaquant tunisien.

‘’ Ils ont de nombreux points forts. Nous devons être prêts pour cela. Les Mauritaniens ont joué contre le Maroc et ont protégé leurs cages. Et vous connaissez les capacités offensives du Maroc. Lors de notre dernière rencontre avec l'équipe mauritanienne, nous n'avons pas eu l'avantage ni au niveau des résultats ni au niveau de la possession. Nous devons être méfiants et prêts à atteindre notre objectif.'', Mondher Kebaier, l’entraîneur des tunisiens.

L’objectif reste la qualification pour le tour suivant. Avec un sans-faute après deux rencontres, les Aigles de Carthage semblent être sur une bonne lancée. Reste à garder le cap. Ça passe notamment par la double confrontation face à la bande à Corentin Martins.