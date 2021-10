Le Kenya candidat pour les Mondiaux d'athlétisme de 2025

Le Kenya a confirmé mardi sa candidature à l'organisation des championnats du monde d'athlétisme de 2025, qui se dérouleraient pour la première fois en Afrique si ce choix était fait.

"Nous avons officiellement confirmé notre candidature pour accueillir les Championnats du monde le vendredi 1er octobre, ce qui était la date limite fixée par World Athletics", a déclaré à l'AFP Jackson Tuwei, le président d'Athletics Kenya. "Nous avons organisé deux championnats du monde juniors très réussis au stade Kasarani en 2017 et en août 2021, où un certain nombre de records du monde et de records personnels ont été réalisés", a-t-il ajouté.

"Nous avons tiré de nombreux enseignements de l'organisation de ces deux événements, et maintenant logiquement, c'est à notre tour d'organiser l'événement phare", a poursuivi Jackson Tuwei. L'Afrique n'a jamais accueilli l'épreuve reine de l'athlétisme mondial, qui s'est déroulée pour la première fois à Helsinki, en Finlande, en 1983.

La candidature de Nairobi doit faire face à une série de rivaux de premier plan, dont Tokyo, qui a organisé les Jeux olympiques en juillet. La ministre kényane des Sports, Amina Mohammed, avait initialement annoncé la candidature du pays pour les Championnats du monde de 2025 à Doha dès septembre 2019, après que World Athletics a déclaré que l'événement mondial serait organisé à tour de rôle sur tous les continents.