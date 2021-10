Israël : les vols d'Egypt Air officiellement de retour

La compagnie aérienne Egypt Air a fait atterrir un avion en Israël pour la première fois de manière officielle, avec son logo sur l'appareil. Depuis la normalisation des relations entre l'Etat hébreu et l'Egypte en 1979, des vols reliant les deux pays sont opérés par Air Sinai, une filiale d'Egypt Air créée en 1982 afin d'établir des liaisons aériennes, mais discrètes, entre Le Caire et Tel-Aviv.

"Un avion de la compagnie Egypt Air a atterri en Israël, c'est une première historique", a indiqué Ofer Lefler, porte-parole de l'Autorité de l'aviation civile israélienne (IAA), précisant qu'il y aurait "désormais quatre vols hebdomadaires de cette compagnie" vers Israël. Des images diffusées dimanche par l'IAA montrent un appareil avec le sigle distinctif d'Egypt Air sur le tarmac de l'aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv.

L'ambassade d'Israël au Caire a indiqué sur Twitter que les vols directs étaient _"un signe important et bienvenu du renforcement des liens bilatéraux entre les deux pays, en particulier des relations économiques." _L'Egypte a été le premier pays arabe à signer la paix avec Israël. Egalement jouxtant l'Etat hébreu, la Jordanie a aussi normalisé ses relations avec Israël, en 1994, et des liaisons aériennes opèrent entre les deux pays.

Accords d'Abraham

Depuis l'été 2020, quatre pays arabes (Emirats arabes unis, Bahreïn, Maroc et Soudan) ont normalisé leurs relations avec l'Etat hébreu donnant notamment naissance à des liaisons aériennes commerciales entre Tel-Aviv et Dubaï, Marrakech et Manama. La semaine dernière, GulfAir de Bahreïn a effectué son premier vol direct vers Israël, cimentant davantage les liens commerciaux établis avec la signature des "accords d'Abraham".

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett s'est rendu mi-septembre en Egypte, la première visite dans le pays d'un chef de gouvernement israélien en dix ans, au cours de laquelle il a discuté avec le président Abdel Fattah al-Sissi "des moyens d'approfondir les relations" avec ces deux pays voisins.

Chaque année, des milliers de touristes israéliens visitent l'Egypte et en particulier le désert du Sinaï, frontalier du sud d'Israël. En août, Israël a supprimé un avertissement concernant les voyages dans la péninsule égyptienne du Sinaï, un geste considéré comme un geste envers son partenaire stratégique.