L'actrice anglo-nigériane Cynthia Erivo sort son 1er album

Actrice, chanteuse et auteure-compositrice, l’anglo-nigériane Cynthia Erivo a plus d’un tour dans son sac. Déjà lauréate d’un Grammy Award la chanteuse connue de la scène musicale américaine entame la promo de son premier album "Ch. 1 Vs. 1", sorti au début du mois.

Cynthia Erivo est peut-être déjà lauréate d'un Grammy, mais elle est encore effrayée à l'idée que son premier album solo, "Ch. 1 Vs. 1", soit disponible pour le monde entier.

"Je suis excitée. Je suis nerveuse. Je veux que les gens l'aiment. Je veux que les gens l'apprécient. Je veux que ça marche bien. Vous savez, je veux les mêmes choses que la plupart des musiciens veulent pour leur musique", a déclaré Erivo. "Beaucoup de ces chansons sont vraiment personnelles. Donc, je suis prête à partager quelque chose sur moi, ma vie et qui je suis. Et j'espère que les gens sont ouverts et prêts à écouter ça. Donc je l'espère aussi. C'est comme une autre partie de ma vie que je peux voir se réaliser."

Sorti au début du mois, la plupart des 12 titres du projet ont été écrits au cours des deux dernières années, alors que la pandémie de coronavirus faisait rage dans le monde. Erivo a coécrit toutes les chansons.

Il s'agit d'une nouvelle étape dans l'énorme année d'Erivo, qui a notamment été nommée aux Emmy Awards pour avoir incarné la reine de la soul dans "Genius : Aretha".

Je pense que c'est une chose tellement étrange, chaque fois que je croise quelqu'un, on me dit "Félicitations pour tout ce qui se passe". Félicitations, vous vous débrouillez très bien", a déclaré Erivo. "Sur le moment, vous ne réalisez pas tout ce qui se passe en même temps. Et puis, il me faut une seconde pour me dire 'Oh mon Dieu, beaucoup de choses se passent en même temps'... et ce n'est que lorsque je prends une minute pour regarder l'ensemble que je réalise qu'il se passe beaucoup de choses et que j'ai beaucoup de chance d'être dans cette position - très, très chanceuse. C'est vraiment cool."

En plus de l'Emmy et de l'album, le premier livre pour enfants de la star britannique, "Remember to Dream", est sorti le 28 septembre 2021.

"De la manière la plus simpliste, il s'agit d'enseigner aux jeunes enfants à suivre leurs rêves, mais pour cela, rêvez tous les détails que vous pouvez possiblement afin que vous ayez presque comme une feuille de route pour y arriver."

Erivo a également une multitude de projets cinématographiques en cours, et elle vient de terminer le tournage de son rôle de la Fée bleue dans le remake en prises de vues réelles de "Pinocchio" avec Tom Hanks.

"Je n'ai pas eu l'occasion de travailler directement avec Tom Hanks - nous tournions à des jours différents. Mais j'ai vraiment apprécié de le faire. C'est l'une des chansons de l'héritage. J'ai l'occasion de chanter 'When You Wish Upon a Star'. Et c'est comme la chanson du destin. C'était vraiment cool. Je volais la plupart du temps et, vous savez, dans un costume de fée qui est vraiment beau. C'était comme un travail de rêve."