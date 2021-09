Ethiopie : le référendum à Kaffa, un test pour l'unité

Le scrutin est présenté comme capital pour l’avenir de leur contrée. Les habitants de l'ex- royaume de Kaffa, couvert de forêts et autrefois surnommé le "Tibet de l'Afrique", organise jeudi un référendum visant à créer une nouvelle région, la 11e de l'Ethiopie, appelée le Sud-ouest et composée de Kaffa et de cinq autres zones administratives proches.

Une initiative prise afin de tenter de juguler l’état le retard qu’accuse leur localité en matière de développement.

Le gouvernement fédéral est accusé d’avoir tourné le dos à cette partie du pays.

"Tout le monde, des enfants aux adultes, nous voulons que Kaffa devienne une région. Cet endroit, comme vous pouvez le voir, est une forêt très dense et nous avons beaucoup de café.", a déclaré Wondimu Kebede, habitant d'Andiracha, zone de Kaffa.

Constituer leur propre région, défendent-ils, leur amènera plus de fonds et leur permettra de mieux contrôler leurs dépenses. L'idée sera sans nul doute donc, soutenue par les quelque 900.000 électeurs attendus aux urnes ce jeudi. A kaffa, le niveau de sous-développement demeure une préoccupation majeure. Alors même que les ambitions autonomistes sont jusqu'ici restées pacifiques.

" Dans le reste du pays, tout se développe et change. Quand je compare Kafffa à d'autres endroits, il y a encore du chemin a faire’’, a déclaré Girma Kida Gallito, petit-fils du dernier roi de Kaffa.

Depuis 2018, des initiatives visant la création de nouvelles régions dans le sud de l'Ethiopie ont suscité des protestations et des effusions de sang.

"Tout le monde aime son pays, donc ils ne vont pas rester assis simplement quand leur pays est détruit.", a expliqué Belay Tessema, administrateur en chef de la zone de Kaffa.

Alors qu' un conflit est encours au Tigré, le référendum de jeudi à Kaffa est perçu comme un teste pour l'unité de l'Ethiopie.

Si la Constitution de 1995 permet à tout groupe d'ethnique de réclamer un référendum pour former une nouvelle région, le gouvernement fédéral a longtemps refréné toute velléité, parfois violemment.