Soudan : des réformes attendues dans l'armée

C’est l’une des conséquences de la tentative de coup d’Etat du 21 septembre au Soudan. Le président du conseil souverain de transition s’est engagé dimanche à apporter des réformes au sein de l’armée soudanaise.

Le général Abdel Fattah al-Burhan entend notamment mettre fin à ce qu’il appelle, des activités partisanes au sein de la grande muette.

" Nous nous engageons à nettoyer les forces armées et à ne laisser aucun ancien membre (du régime), car c'est ce que nous disons à tout le monde. Ceux qui ont été arrêtés lors de la dernière tentative de coup d'État, nous annoncerons leurs affiliations et les traduirons en justice, sous le regard de tous. L'institution militaire est non partisane, et nous ne permettrons aucune activité partisane au sein de nos forces.", a déclaré le président du Conseil souverain de transition soudanais.

Le gouvernement soudanais a déclaré avoir déjoué une tentative de coup d'État le 21 septembre impliquant des officiers militaires et des civils liés au régime de l’ancien président Omar el-Béchir. Au moins 11 officiers figuraient parmi les personnes arrêtées.

Dimanche, le général Abdel Fattah al-Burhan, a par ailleurs rassuré sur la tenue des élections au Soudan à la fin de la transition prévue en 2023. L’armée quittera la scène politique après ces élections et se consacrera à sa mission, la protection de la population, a-t-il précisé.