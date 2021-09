Denis Sassou Nguesso soutient Mahamat Déby sur la transition au Tchad

Visite en République du Congo pour Mahamat Idriss Déby. Ce samedi, le président du Conseil de Transition du Tchad a rencontré Denis Sassou Nguesso en sa qualité de président de la Communauté économique des Etats Afrique Centrale (CEEAC).

C'est un accueil chaleureux en guise de soutien qu'a reçu le nouvel homme fort du Tchad et un appel à la participation de tous les acteurs politiques et sociaux au dialogue inclusif. "Denis Sassou Nguesso a réitéré son appel à tous les acteurs politiques et sociaux tchadiens, de participer au dialogue national inclusif", indique le communiqué sanctionnant la rencontre entre les deux hommes.

"Son Excellence Denis Sassou Nguesso a réitéré à son interlocuteur le soutien de la CEEAC à la transition au Tchad. Il a exprimé ses félicitations à son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno pour les avancées déjà obtenues par les autorités de la transition en vue de l’organisation prochaine d’un dialogue inclusif et pacifique", a déclaré Denis Christel Sassou Nguesso, ministre congolais de la Coopération internationale et fils du président congolais.

En juin dernier, Brazzaville avait abrité un sommet des chefs d’Etat et de gouvernement d’Afrique centrale.sur la situation sécuritaire au Tchad, suite au décès en avril d’Idriss Déby après 30 ans au pouvoir.