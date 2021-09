Libye : manifestation de soutien au gouvernement de transition

En Libye, des milliers de personnes ont manifesté vendredi dans la capitale Tripoli contre la motion de censure votée par le Parlement. Une manifestation répondant à l’appel de soutien du chef du gouvernement de transition, le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah.

Mardi dernier, le Parlement siégeant à Tobrouk a signifié sa défiance envers le gouvernement, deux semaines après la ratification d’une loi électorale favorisant la candidature de l’homme fort de l’Est, le maréchal Khalifa Haftar.

"Le Parlement ne me représente pas", "le peuple veut la chute du Parlement" ou "non aux divisions", pouvait-on lire sur les pancartes brandies par les manifestants rassemblés place des Martyrs, vaste esplanade bordée de palmiers et de bâtiments à l'architecture italienne, au cœur de la capitale.

"Nous n'avons qu'un seul message : la Libye est unie, et personne ne peut la diviser. Aujourd'hui, nous n'accepterons pas les divisions. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter de revenir au passé", a déclaré le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah.

Transition politique

Après la fin des combats à l'été 2020 entre les deux camps rivaux, un gouvernement unifié et transitoire avait été formé en mars dernier.Ce gouvernement a été chargé par 75 personnalités libyennes de tous bords, réunies sous l'égide de l'ONU, d'unifier les institutions et d'achever l'interminable transition politique, en organisant des élections législatives et présidentielles le 24 décembre.

Ce regain de tensions suscite l’inquiétude de l’ONU à quelques mois des élections législatives et présidentielles du 24 décembre. Un scrutin qui, selon les observateurs, serait la seule façon d’unifier le pays après une décennie de chaos.