Baisse du nombre de cas de Covid-19 en Afrique

Le nombre de cas de contamination a baissé sur le continent selon l’organisation mondiale de la santé.

En Afrique du Sud, principal foyer de la pandémie, moins de 3 000 cas sont désormais enregistrés quotidiennement. Les chiffres passent aussi au vert au Maroc, en Tunisie, Libye et Ethiopie.

"Le nombre actuel des nouveaux cas de COVID-19 en Afrique s'atténue, mais avec 108 000 nouveaux cas, plus de 3 000 vies perdues au cours de la semaine écoulée et 16 pays toujours en résurgence, ce combat est loin d'être terminé.", a déclaré le docteur Benido Impouma, directeur du cluster des maladies transmissibles et non transmissibles, à l'Organisation mondiale de la santé Afrique

Des efforts sont à fournir. Sur le plan vaccinal par exemple, à peine 3 à 4 % de la population ont été vaccinées.

Il faut multiplier par 7 le rythme de la vaccination pour environ toucher 150 millions de personnes par mois prévient l’OMS.