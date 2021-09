Namibie : l’accord sur le génocide allemand contesté

L’accord conclu entre windhoek et Berlin sur le génocide perpétré contre les Hereros et les Nama, deux composantes de la population namibienne, entre 1904 et 1908 passe mal. Son examen à l'Assemblée nationale mardi a donné lieu à un débat houleux.

Si le texte est soutenu par le gouvernement qui y voit une avancée significative après la reconnaissance en mai, de ce génocide par l’Allemagne, la réparation financière, plus d’un milliard d’euros proposée par l’ancienne puissance colonisatrice n’est pas du goût de l’opposition.

'' Alors les gens disent "oui, il y a d'autres Namibiens qui ont été affectés", c'est vrai, nous ne le nions pas. Parce que nous savons que pendant cette période d'occupation allemande, il y a eu la guerre, mais pendant cette période, quelque chose de spécifique s'est produit, à savoir le génocide. Nous rejetons donc l'accord ou la déclaration parce qu'ils ne répondent pas aux besoins des communautés touchées.’’, a déclaré Esther Muinjangue, présidente de la NUDO, National Unity Democratic Organisation, une formation politique Namibienne.

Berlin prévoit une série de projets et d'initiatives de développement en guise de compensation de souffrances infligées aux populations balayant le terme ‘’réparation’’. Mais des députés namibiens attendent plutôt des actions en direction des descendants des victimes du génocide.

‘’ La restitution consiste donc au moins à ramener la personne dans la position qu'elle aurait pu avoir s'il n'y avait pas eu de génocide. L'indemnisation, qu'ont-ils perdu ? C'est la question de la terre, la question des biens mobiliers et non mobiliers, la question de l'identité, de la culture.", a expliqué Esther Muinjangue.

Des dizaines de milliers de Namibiens avaient été tués par des colons allemands entre 1904 et 1908 dans ce que des historiens qualifient de premier génocide du 20 e siècle.