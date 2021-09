Les catastrophes naturelles déplacent plus de 31 millions de personnes

C’est l'Organisation météorologique mondiale qui l’a annoncé mercredi, trente et un millions de personnes ont été déplacées par des catastrophes naturelles l'année dernière dont celles liées au climat.

Des catastrophes qui frappent le monde quatre à cinq fois plus souvent et causent sept fois plus de dégâts que dans les années 1970, selon le rapport de l'agence météorologique des Nations unies.

" La mauvaise nouvelle est que les pertes économiques ont augmenté très rapidement et que cette croissance est censée se poursuivre. Nous allons assister à une augmentation des extrêmes climatiques en raison du changement climatique. Et ces tendances négatives du climat se poursuivront de toute façon dans les décennies à venir. Si nous parvenons à atténuer les effets du changement climatique, nous pourrons mettre fin à ces tendances négatives vers 2060. Et si nous sommes les plus chanceux, nous pourrions limiter le réchauffement à 1,5 degrés. ", a déclaré Petteri Taala, secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale.

Les changements climatiques qui, associés à la croissance démographique ont un effet négatif en Afrique.

"À l'avenir, nous nous attendons à ce que la croissance démographique, en particulier en Afrique, et le changement climatique aient un effet combiné. Si l'Afrique compte quatre milliards d'habitants d'ici la fin du siècle et que les sécheresses sont de plus en plus fréquentes dans le nord et le sud du continent, cela entraînera certainement des déplacements et des crises majeures, voire des crises de réfugiés.", explique Petteri Taala.

Les cinq catastrophes météorologiques les plus meurtrières ont eu lieu en Afrique et en Asie, avec en premier rang, la sécheresse et la famine ayant frappé l’Éthiopie au milieu des années 1980.