RDC : des centaines de sinistrés après des inondations à Rugari, dans le Nord-Kivu

Des centaines de maisons inondées, du bétail emporté par les eaux, des hectares des champs décimés et une partie de la route nationale endommagée…c’est le bilan provisoire des inondations à Rugari, dans le nord-kivu en RDC. La faute à des pluies diluviennes et à une montée des eaux dans la rivière Nyakariba, située près de la ville. Une nouvelle catastrophe qui vient accroître la misère dans laquelle sont déjà plongés les habitants de cette région.

"Il pleuvait et nous on était dans nos maisons en train de préparer à manger quand nous avons subitement vu de l’eau et des gros morceaux d'arbres venant du mont mikeno envahir nos maisons. Pris de peur, nous avions fui sans rien emporter avec nous. Depuis nous vivons de la mendicité, vraiment nous souffrons", explique Rosette Ndagije, qui habite un village proche.

Pour ce chef local, lui aussi touché par le sinistre, il est grand temps de rénover les infrastructures de la région.

" Nous prions aux Autorités tant civiles qu'humanitaires d'assister cette population sinistrée qui se trouve actuellement dans un état critique après avoir tout perdu dans cette inondation et dépourvue aujourd'hui même de la petite récolte provenant de ses champs. Mais aussi voir dans quelle mesure mettre en place in système de canalisation de ces eaux pour prévenir d'autres tels dégâts à l'avenir", explique Donatien Barasenyerese, Secrétaire Administratif du Groupement Rugari.

C’est la deuxième fois, cette année que Rugari fait face à des inondations, après celle survenue en mai dernier, une semaine après l’éruption du volcan Nyiragongo.