Côte d'Ivoire: quatre morts à Abidjan après de fortes pluies

Voici ce qui reste des maisons adossées au collines, dans le quartier de Mossikro dans la commune de Yopougon, en Côte d'Ivoire.

Après le passage violent de la pluie vendredi sur plusieurs quartiers d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, deux enfants sont toujours porté disparus et dans le quartier de Mossikro situé entre les communes de Yopougon et d'Attécoubé au moins quatre personnes sont mortes vendredi et quatre aux blessés, selon un bilan fourni par les sapeurs pompiers. Les victimes de ces intempéries habitent des infrastructures adossées à des collines qui deviennent instables en cas de fortes pluies.

Toujours à Yopougon,_ deux enfants ont été emportés par les eaux dans le quartier Ananerais, nous sommes à leur recherche, a poursuivi une source, faisant état d'importants dégâts matériels._Des images circulant sur les réseaux sociaux montraient la puissance des eaux emportant tout sur leur passage, dont une voiture.

La grande saison de pluie commence en mai et dure habituellement jusqu'en juillet à Abidjan et la petite d’octobre à novembre.