Cameroun : un canadien travaillant pour la Croix-Rouge tué

Âgé de 62 ans le Canadien qui travaillait pour le Comité international de la Croix-Rouge a succombé à ses blessures après "une agression" la veille à Bamenda, chef-lieu du Nord-ouest du Cameroun, une région anglophone en proie à un sanglant conflit séparatiste, a annoncé mardi l'ONG.

La victime était un délégué spécialisé en eau et en assainissement qui travaillait avec le CICR depuis 2003, et qui avait été sous contrat avec la Croix-Rouge canadienne entre 2007 et 2012.

"C'est avec une grande tristesse que le CICR confirme qu'un de ses collaborateurs est décédé le 23 août suite aux blessures subies la veille au cours d'une agression à Bamenda, dans le Nord-ouest du Cameroun", a écrit l'organisation internationale dans un communiqué.

"Les circonstances de cette tragédie doivent encore être clarifiées et aucune information ne peut être donnée à ce stade", a ajouté le CICR.

Selon l’ONG, le collaborateur en question était à Bamenda pour fournir une assistance humanitaire aux communautés affectées par les violences armées dans la région. Les organisations présentent sur place sont souvent agressées, parfois jusqu’à ne pas pouvoir apporter leur aide aux populations locales.

En août, l'ONG Médecins Sans Frontières (MSF) avait été contrainte de renoncer à ses activités dans le Nord-Ouest.

Des régions anglophones toujours en proie au conflit

Depuis près de 4 ans maintenant, l’armée et des groupes séparatistes s’affrontent quotidiennement dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest du Cameroun. C’est dans cette partie du pays que vivent les deux régions de la minorité anglophones du pays. Le Cameroun dirigé par Paul Biya, est essentiellement francophone.

La guerre civile des régions anglophones a débuté fin 2016, à la suite de revendications corporatistes d’avocats et d’enseignants. Sans réponse du gouvernement, les revendications sont vite devenues sécessionnistes.

Le conflit qui traumatise les populations a déjà fait plus de 3 500 morts et forcé le départ de 700 000 personnes. Dimanche, dans la même région, un pasteur a été blessé devant son assemblée, un jeune fidèle a été tué.