Rwanda : verdict attendu dans l'affaire Paul Rusesabagina

Au Rwanda, l'opposant Paul Rusesabagina attend le verdict dans son procès pour terrorisme ouvert en août 2020.

Celui dont l'histoire a inspiré le film Hotel Rwanda en 2004 fait face à la justice de son pays, qui l'accuse d'être le cerveau d'attaques menées par le Front de libération nationale, groupe rebelle considéré comme terroriste par Kigali. Des accusations réfutées par lui et sa famille. Aujourdh'ui âgé de 67 ans, Paul Rusesabagina encourt la prison à vie.

Né en 1954 dans une famille d'agriculteurs du centre du Rwanda, Paul Rusesabagina a brièvement étudié la théologie, puis l'hôtellerie, au Kenya et en Suisse. De retour au Rwanda en 1984, il est embauché comme directeur général adjoint du plus prestigieux hôtel de la capitale Kigali, l'Hôtel des Mille Collines. Quand le génocide commence en avril 1994, des centaines de personnes, principalement des Tutsi, s'y réfugient. Il accuse le Front patriotique rwandais (FPR) et son chef Paul Kagame d'autoritarisme et d'alimenter un sentiment anti-hutu. Il quitte le pays en 1996 avec femme et enfants pour la Belgique et les Etats-Unis.

Lié aux groupes d'opposition en exil, Paul Rusesabagina participe en 2017 à la création du Mouvement rwandais pour le changement démocratique (MRCD), dont le FLN est considéré comme le bras armé.

En 2018, dans une vidéo, il estimait le moment venu pour nous d'utiliser tous les moyens possibles pour amener le changement au Rwanda, car tous les moyens politiques ont été tentés et ont échoué.

Mais il a toujours nié toute implication dans les attaques pour lesquelles il a été jugé.