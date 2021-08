Le Rwanda va accueillir des écolières afghanes

Le Rwanda va accueillir plusieurs dizaines d'écolières afghanes, leurs enseignants et le personnel de leur internat pour filles en Afghanistan, où les talibans se sont emparés du pouvoir. La fondatrice de l'institution et Kigali ont annoncé que les rescapés sont en cours d'évacuation

Depuis leur prise de pouvoir à Kaboul le 15 août, des dizaines de milliers d’Afghans tentent désespérément de quitter le pays, redoutant de vivre à nouveau sous leur règne.

Les talibans ont affirmé à plusieurs reprises que leur nouveau régime serait différent de celui qu'ils ont dirigé dans les années 1990, marqué par une extrême brutalité, l'exclusion des filles des écoles, le confinement des femmes chez elles, l'interdiction de la musique et des divertissements, mais aussi les lapidations et exécutions publiques. Près de 250 adolescents, étudiants, professeurs, personnels et membres de leurs familles ont quitté l'Afghanistan pour se rendre au Rwanda et y poursuivre leurs études, a précisé mardi Shabana Basij-Rasikh, la fondatrice de l'École privée de leadership en Afghanistan.

"Tout le monde est en route, via le Qatar, vers la nation du Rwanda où nous avons l'intention de commencer un semestre à l'étranger pour l'ensemble de nos étudiants", a-t-elle déclaré sur Twitter.

"Quand les circonstances sur le terrain le permettront, nous espérons rentrer chez nous en Afghanistan", a-t-elle ajouté.

A Kigali, la porte-parole du gouvernement Yolande Makolo a confirmé cette information. "Nous souhaitons la bienvenue à la communauté SOLA au Rwanda. Nous respectons leur demande de confidentialité, il n'y aura donc pas d'autres commentaires pour le moment", a-t-elle déclaré à l'AFP

L'ONU a averti mardi que les droits des femmes afghanes sont une "ligne rouge" que les talibans ne doivent pas franchir. "Une ligne rouge fondamentale sera la façon dont les talibans traitent les femmes et les filles", a déclaré mardi la Haute-Commissaire Michelle Bachelet à l'ouverture d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme sur l'Afghanistan.

Outre le Rwanda, l'Ouganda étudie également une demande américaine d'accueil de réfugiés afghans. Selon des informations non confirmées publiées dans les médias, Kampala aurait accepté la semaine dernière d'accueillir environ 2.000 Afghans.