Niger : des pluies diluviennes causent plusieurs décès à Niamey

Les pluies diluviennes de la nuit du 11 août 2021 ont causé d’énormes dégâts sur l’ensemble du territoire nigérien. On dénombre plus 4000 maisons effondrées et 52 morts. A Niamey le village de Gaba goura est l’un des plus impacté, plus de 80% des maisons parties avec les eaux laissant les populations dans le désarroi.

Des habitants ont perdu leur maison, l'un d'entre eux a vu un de ses enfants emportés par le courant d’eau.

« Voici ma maison, voici notre maison. J’ai t\_out_ perdu. Vous avez pu voir même les lits qui sont là-bas. Donc maintenant là où je parle, je n’ai pas à manger. Je ne sais pas où je vais m’en aller » s'est confié Ibrahim Amadou, victime.

« Lorsque le niveau de l’eau a baissé un peu, j’ai dit, je vais venir voir ma maison. En ce moment-là, ma femme a pris mes enfants et d’autres pour traverser la vallée mais avec la force de l'eau, le courant a emporté un enfant de 4 ans et 5 mois ». a ajouté Alhassane Kadri, victime.

Pour le moment, seuls 6 décès ont été déclarés aux services de sapeurs-pompiers qui sont en alerte maximale.

Le colonel Sidi Mohamed commandant du groupement des sapeurs-pompiers et son équipe sont constamment sur le qui-vive pour porter assistances aux victimes. Des victimes qui sont souvent à l’origine de ces inondations.

« L’une des grandes causes de ces inondations en fait de ces catastrophes, c’est vraiment des causes humaines. La population qui vit dans des endroits qui sont extrêmement sensibles, des endroits marécageux, des endroits qui sont dit sur le plan technique inconstructibles » a déclaréColonel Sidi Mohamed, commandant du groupement des sapeurs-pompiers.

Un reportage de Abdoulkarim Mahamadou, correspondant Africanews, à Niamey - Niger