Niger : le bilan des inondations s'alourdit, 52 morts

Au moins 52 personnes sont mortes dans des inondations au Niger depuis Juin dernier, 34 ont été blessées et des milliers ont perdu leur maison.

Les fortes précipitations enregistrées mardi dernier à Niamey ont occasionné le décès de 5 personnes dont 4 à Combo et 1 à Gabgoura. Plus de 4 000 maisons et 200 cases se sont effondrées et 800 têtes de bétail ont été emportées par les eaux, selon le rapport journalier de la direction générale de la protection civile du Niger.

La situation au plan national à la date du 11 aout 2021 faisait état de 52 morts rapporte la direction. 50 305 personnes sinistrées soit 5 694 ménages ; 4 137 maisons et 282 cases effondrées. 897 têtes de bétails emportés. Ces inondations ont touché 218 quartiers et villages, 62 communes et 29 départements et villes.

Plusieurs régions du pays ont été touchées par les inondations depuis le début du mois de juin.

La capitale Niamey parmi les villes les plus touchées avec 144 mm de pluie enregistrés entre mardi et mercredi.

Au moins 70 personnes ont été tuées par les inondations au Niger l'année dernière et 350 000 autres ont été affectées.