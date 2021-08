Burkina Faso : retour triomphal pour Zango, champion olympique

Retour triomphal pour le champion olympique Hugues Fabrice Zango.

Arrivé à l’aéroport de Ouagadougou, l’athlète burkinabé qui a remporté la première médaille olympique du pays, a été accueilli par des cris de joie.

Fier, de cette médaille de bronze il s’est exprimé devant ses supporters : "Tout le peuple y a eu cru et tout le peuple m'a apporté son soutien. Je n'ai reçu aucun commentaire négatif par rapport à ce rêve-là. Et ce rêve est devenu réalité. Nous avons la première médaille olympique du Burkina Faso. Le compteur est ouvert et je sais que moi et les générations futures peut-être marquerons encore plus le pas dans d'autres échéances à venir."

Content de sa victoire, l’athlète du triple saut avait toutefois été déçu de sa performance qui est la même que celle des Mondiaux de 2019.

En bon compétiteur il se projette déjà vers la compétition olympique de Paris 2024 :_ "Pour les échéances, les autres Jeux olympiques notamment ceux de Paris qui arriveront en 2024, nous présenterons surement des athlètes plus performants et cette fois-ci j'irai viser l'or parce qu'il n'y aura plus d'excuses, d'expériences, plus d'excuses, de quoi que ce soit. Cette fois-ci j'irai viser l'or et j'espère que je l'aurai."__"Tout le peuple y a eu cru et tout le peuple m'a apporté son soutien. Je n'ai reçu aucun commentaire négatif par rapport à ce rêve-là. Et ce rêve est devenu réalité. Nous avons la première médaille olympique du Burkina Faso. Le compteur est ouvert et je sais que moi et les générations futures peut-être marquerons encore plus le pas dans d'autres échéances à venir."_

Fédératrice, cette victoire de Zango au triple saut aux Jeux Olympiques de Tokyo fait rayonner les burkinabé à l’internationale.

L'histoire s'écrit pour #BUR ! Hugues Fabrice Zango offre au Burkina Faso sa toute première médaille olympique !

Une bonne nouvelle, qui donne de l’espoir aux habitants alors que le pays est victime d’attaques terroristes. Le 4 août, moins de deux jours après la victoire, deux villages ont fait l’objet d’attentats, des civils y ont perdu la vie.

"Cette victoire est une joie collective pour l'ensemble des 20 millions des Burkinabés. Ils se sont tous réunis autour de la victoire de Hugues-Fabrice Zango, et ils se sont tous sentis soudés par cette victoire." a déclaré Dominique Nana, ministre burkinabé des Sports et des Loisirs.