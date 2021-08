Au Niger, un artiste nomade transforme les déchets en œuvres d’art

Assan Ag Midal, un jeune nomade nanti d’une maîtrise en science politiques qui a troqué son statut de fonctionnaire de l’État pour se consacrer à sa nouvelle passion, l’artisanat. Il recycle les objets usés pour en faire des œuvres d’art.

Assan Ag Midal a embrassé ce métier par un concours de hasard en décidant de recycler des palettes, pneus et cartons qu’il ramasse sur des dépotoirs d’ordures.

Grâce a ces objets, Assan, confectionne des canapés, pouffes, tables et tableaux de décoration en y ajoutant des couleurs et des pagnes authentiquement nigériens. Pour lui, rien n’est plus important que de valoriser et promouvoir sa culture.

"Ce qui est produit localement, c’est culturel. Quand on n’importe pas quelque chose, quand on le produit ici et on le produit avec les moyens qu’on a, ça veut dire que c’est déjà une culture nigérienne qui est là. Personne ne peut se l’approprier. Quand je crée une table, je lui colle un pagne ‘’ SAKALA TERA-TERA’’, (Authentique de l’ethnie Zarma à l’ouest du pays). Tout celui qui le voit, il sait que c’est Zarmaganda, Téra-Téra. C’est authentique nigérien et donc j’utilise ce côté culturel. Et ça permet aussi la visibilité de nos pagnes. Sans la culture on est rien" Assan Ag Midal, artisan.

Ses œuvres sont très appréciés des Nigériens et des expatriés qui le suivent sur la toile. C’est pourquoi, il a créé une galerie où il expose ses réalisations. Aujourd’hui, il livre des tableaux de décoration pour un restaurant de Niamey qui utilise déjà ses pouffes, tables et canapés. Le promoteur du restaurant est très satisfait car ses clients apprécient bien le travail d’Assan Ag Midal.

Alkassoum Ibrahim, client d’Assan Ag Midal précise que "e_n tout cas les clients, la première des choses, dès qu’ils rentrent, c’est pour sa on a mis ces salons là et donc ils trouvent sa magnifique. Beaucoup de clients veulent manger sur les palettes, les tables que vous avez vues ici devant vous_."

"Ils sont contents et puis, c’est des choses qu’ils n’ont pas l’habitude de voir. Parce que on ne peut pas décorer notre restaurant avec les tableaux qui viennent de l’Europe alors que voilà, nous même ici on a des choses à faire. Donc c’est pour montrer au monde que nous aussi, on peut faire quelque chose et pourquoi pas faire avec le temps peut être les gens, ils seront intéressés pour commander de chez nous pour importer en Europe" a t-il ajouté.

Parmi les objectifs d’Assan Ag Midal, faire rayonner la culture nigérienne au-delà des frontières de son pays. Pour ce faire, il compte agrandir son entreprise et ouvrir des galeries dans la sous-région.