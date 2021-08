RDC : des officiers des FARDC arrêtés pour détournements de fonds

A Goma, dans l’Est de la RDC, l'armée a annoncé l'arrestation des 9 officiers supérieurs, soupçonnés de détournement des fonds alloués aux opérations militaires du Nord-Kivu.

Les auteurs présumés de ce délit ont été appréhendés et mis à la disposition de la justice.

Selon le porte-parole de l’inspection générale des Forces Armées de la RDC, il s’agit d’officiers de plusieurs unités, parmi lesquelles la logistique, le génie militaire, la santé ainsi que l’administration et les finances.

" L'inspecteur général qui est dans ses attributions à le pouvoir de contrôler la gestion rationnelle des différentes ressources qu'on met a la disposition des forces armées de la RDC. En bref le résultat, il y a 9 officiers militaires des officiers supérieurs qui sont impliqués dans le détournement de fonds publics et là ils sont entre la disposition de la justice militaire." a déclaré Major Gerry Gbelo, porte-parole de l’inspection général des FARDC.

L'arrestation de ces officiers militaires a été saluée par la population congolaise qui encourage toutes les démarches contribuant à l’amélioration de la situation sécuritaire dans la région.

"Nous saluons d'abord cet effort de l'inspection générale militaire et nous appelons encore une fois d'aller très loin. Aujourd'hui il y a des militaires qui font le commerce des munitions de guerre en province et qui endeuillent la population, ces officiers de FARDC tous doivent être traqués et arrêtés. L'inspection générale de L'Etat major doit élargir son champ d'enquête pour traquer tous ces officiers là" s'est confié Jacques Sizahera.

Si cette arrestation représente une avancée dans la lutte contre la corruption dans le pays, la société civile et des organisations des droits de l’homme demandent l'organisation de procès publics et équitables pour servir d’exemple à d'autres militaires qui seraient impliqués dans les fraudes et détournements de deniers publics.

" Nous ne pouvons pas être totalement s_atisfaits par rapport à cette étape, mais il faudra qu'il y aient des procès justes et équitables, pédagogiques et publics qui donnent des leçons, qui accordent de l'espoir aux troupes qui sont en train de se battre mais aussi a la population qui a longtemps crié pour qui ait plus de moyens alloués à l'armée "_ a réagi Maître Olivier Ndoole, défenseur de Droits humains et membre de la société civile.

Mercredi le Sénat congolais a autorisé , pour la cinquième fois, la prorogation de l’état de siège dans une partie de la République démocratique du Congo même si cette procédure n’a pas montré de résultat concret pour le moment.

Un reportage de Gaël Ngole Mpoyo, correspondant Africanews en RDC.