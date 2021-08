RDC : au moins 11 morts dans un naufrage sur le lac Tanganyika

Onze personnes, dont sept enfants, ont péri dans le naufrage d'une embarcation dans la nuit de samedi à dimanche sur le lac Tanganyika, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Les corps de quatre femmes, quatre fillettes et trois garçons ont été retrouvés, a indiqué à l'AFP Kashindi Bovari, assistant du chef de poste lacustre de la localité de Mboko. "Nous venons aussi d'enregistrer 62 rescapés", a-t-il précisé. Le nombre exact de personnes qui se trouvaient à bord n'est pas connu, mais les autorités ne font pas état de disparus.

La pirogue motorisée qui transportait des passagers et des marchandises avait quitté Uvira, à l'extrémité nord du lac, à destination du village de Karamba, dans la presqu'île d'Ubwari. Il a heurté un rocher vers minuit et a fait naufrage au niveau de Mboko.

Les naufrages se produisent régulièrement en RDC, souvent avec de lourds bilans humains et matériels. Le pays, d'une superficie de 2,3 millions de km2, compte très peu de routes praticables et les déplacements se font souvent sur le fleuve Congo et ses affluents ainsi que sur les lacs.