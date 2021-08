Brésil : la samba de retour dans les salles de danse

Ils sont presque tous vaccinés contre le Coronavirus mais pour ces danseurs brésiliens le meilleur médicament reste la samba.

De retour dans les salles de danse de Rio de Janeiro après plus d’un an d’absence de répétition liée à la lutte contre la Covid-19, musiciens, professeurs et danseurs de samba ont pu reprendre les répétitions pour préparer le carnaval de Rio de février 2022.

Privés d’édition en 2021, ces performeurs trépignent d’impatience et redoublent d’efforts pour proposer une représentation spectaculaire.

C’est notamment le cas des membres du groupe de l’école de samba Padre Miguel, de la banlieue ouest de Rio qui ont pu s’entraîner ensemble pour la première fois depuis un an, mardi soir.

"En plus d'être danseuse dans une école de samba, je participe activement à la lutte contre la COVID-19. Des gens sont tombés malades non seulement à cause du coronavirus, mais il en a aussi laissé avec beaucoup d'anxiété, et cela a causé beaucoup de troubles. La samba, pour ceux qui ne le savent pas, est un remède pour l'âme." s' est confiée Tuane de Paula Ferreira, danseuse et infirmière.

Chaque année des milliers de personnes participent à ce carnaval annuel qui requiert près de 6 mois de préparation.

"J'ai essayé de trouver le meilleur moment pendant la pandémie pour réunir le groupe. Je suis sûr que 90% de tout le monde ici a au moins la première dose (d'un vaccin COVID-19), et beaucoup ont déjà pris les deux doses. C'est donc le moment de rassembler tout le monde" a déclaréOscar de Lima, directeur de l'école de samba Padre Miguel.

Motivée par le son de la samba qui résonne dans la salle, cette troupe de 100 personnes avait été handicapée comme beaucoup d’autres par la décision des autorités municipales d’interdire tout rassemblements sociaux.

C’est grâce à l'augmentation des vaccinations et à la baisse des taux d'infection que les écoles de samba peuvent aujourd’hui reprendre leurs activités.