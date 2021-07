Tunisie : le parti islamiste Ennahdha visé par une enquête

Le parti politique tunisien Ennahdha, majoritaire au Parlement a-t-il obtenu un coup de pouce financier de l’étranger lors de la campagne électorale ?

La justice tunisienne s’intéresse à la question. Elle a ouvert une enquête sur ces allégations mi-juillet selon l’annonce faite mercredi par le porte-parole du parquet financier Mohsen Daly.

Le parti islamiste dénonce une instrumentalisation du système judiciaire dans le pays.

" Je n'ai pas peur. En même temps, je ne suis pas totalement certain que des déviations ne peuvent pas se produire de cette façon. C’est possible parce que les coups d'État peuvent commencer pacifiquement et prétendre respecter la liberté et l'État de droit et le système judiciaire, mais par la pratique quotidienne, ils passent progressivement au contrôle du système judiciaire, à la répression des médias, à l'interdiction des libertés politiques et des élections. ", a déclaré Rachid Ghannouchi, leader d’Ennahdha.

Cette enquête pour corruption présumée intervient dans un contexte politique déjà morose, marquée par le limogeage du Premier ministre et la suspension du parlement. Mais Ennahdha a promis de mettre sur pied un Front national afin d’obliger le président tunisien à revoir sa copie.