Tunisie : le président Kaïs Saïed prend la tête de l'exécutif

Le président de la République a annoncé dimanche le gel des activités de l'Assemblée des Représentants du peuple (ARP), ainsi que la levée de l'immunité parlementaire des députés. Il a également limogé son Premier ministre, Hichem Mechichi et annoncé prendre le pouvoir exécutif, en attendant de désigner un nouveau Premier ministre.

L'annonce survient après une journée de manifestations violentes dans le pays, dénonçant les pratiques du gouvernement et des députés.

"Nous avons pris ces décisions", a déclaré Kaïs Saïed lors d'un discours, "d'autres décisions seront publiées, sous forme de décret comme le stipule la Constitution. Et ce, jusqu'à ce que la paix sociale revienne en Tunisie, et jusqu'à ce que nous sauvions l'État."

Ennahdha, principal parti d'opposition, a qualifié la décision du président de la République de coup d'Etat.

Plus tôt dimanche, des milliers de personnes ont bravé le confinement et la chaleur pour manifester à Tunis et dans d'autres villes.

La foule, principalement composée de jeunes, ont crié "Dehors !", slogan emblématique de la révolution du 14 janvier 2011 qui a entraîné la fuite de Ben Ali. Ils ont également appelé à la tenue d'élections anticipées.

Les forces de l'ordres ont procédé à plusieurs arrestations.