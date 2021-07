Afrique du Sud : la Police vigilante face aux pillards

Si le gouvernement insiste sur un retour à la normale dans les provinces les plus touchées par les émeutes, les pillages continuent dans plusieurs villes du pays.

C'est une scène quotidienne d'un jeu du chat et de la souris entre les Sud-Africains et la Police. Après une semaine de manifestations violentes, la traque des pillards continue dans les rues de Durban. A l'aide de balles en caoutchouc, ces policiers de la province du KwaZulu-Natal, une des plus durement touchée par la vague d'émeutes qui secoue le pays , tentent tant bien que mal d'arrêter les derniers voleurs.

Sur les 212 personnes tuées dans les émeutes, 180 l'ont été dans le KwaZulu-Natal, selon les chiffres publiés par le gouvernement. Certaines des victimes ont été tuées par balle et d'autres sont mortes dans les pillages des magasins.

Cet entrepôt de la ville de Durban avait déjà été pris d'assaut la semaine dernière. Mais alors que la situation semble temporairement s'apaiser, des membres des communautés voisines tentent tant bien que mal de profiter du chaos pour dévaliser l’entrepôt de ses biens, comme de ces bouteilles de bières et de cidre. Un butin précieux alors que le pays fait toujours face à une interdiction de vente d'alcool dans le cadre de ses mesures de lutte contre la Covid-19.

Après s'être entretenu avec des chef d'entreprises, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré vendredi qu'il faudrait plusieurs mois aux commerces avant de retrouver un niveau d'activité normal.

Un nouveau coup dur pour l'économie du pays, déjà fortement affaiblie par la pandémie de coronavirus. De longues files d'attente se sont formées devant les épiceries de Durban, certains habitants affirment que le prix du pain aurait déjà augmenté de 30%. La ministre de l'Agriculture Thoko Didiza a exhorté les consommateurs des autres provinces à ne pas se lancer dans des "achats de panique" afin de ne pas interrompre la chaîne d'approvisionnement alimentaire.

"Nous disposons de suffisamment de réserves alimentaires dans le pays, le ou les problèmes immédiats dans les chaînes d'approvisionnement pour le KwaZulu-Natal (province) reçoivent une attention urgente", a-t-elle déclaré.

Les émeutes ont également suscité des craintes quant à la disponibilité du carburant et des médicaments, à un moment où l'Afrique du Sud continue de faire face à une nouvelle flambée des cas de contaminations à la Covid-19.