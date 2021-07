Sénégal : augmentation des cas de Covid-19, Macky Sall hausse le ton

Les contaminations à la Covid-19 battent des nouveaux records quotidiens au Sénégal. Samedi, le ministère de la Santé du pays de 16 millions d'habitants a déclaré avoir enregistré 1 366 nouveaux cas - avec un taux de positivité de 36 %.

Ce vendredi, le président Macky Sall a menacé de fermer les frontières et de restreindre les déplacements internes, avant d’exhorter la population à respecter les gestes barrières pour freiner la propagation.Dans une allocution télévisée, le président sénégalais s'est dit prêt à prendre "toutes les mesures nécessaires" si le nombre de cas continuait à augmenter, avant d'affirmer que "l'adhésion massive à la vaccination était la seule stratégie" pour se débarrasser définitivement de la pandémie.

Le chef de l'Etat a jusqu'à présent évité d'imposer des mesures trop restrictives pour endiguer le virus, misant plutôt sur l'incitation et la responsabilité individuelle. "Les cas augmentent considérablement et nous devons redoubler de vigilance. Je crois en l'existence de cette maladie, je ne sais pas pour les autres. Je sais que la Covid-19 est présente dans le pays et que les gens doivent faire très attention, notamment en portant un masque et en se lavant les mains", déclare Fatou Mbaye, une vendeuse de perruques.

Les mesures de restriction pourraient fortement perturber la Tabaski. Cette importante Fête du Sacrifice de la religion musulmane est notamment l’occasion de grands rassemblements en famille.Ceux qui doivent célébrer la Tabaski ici à Dakar ou à l'intérieur du pays doivent absolument respecter les mesures de barrière. Nous savons tous que la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Portons des masques, lavons nos mains et prions Dieu de nous débarrasser de cette maladie car nous en avons vraiment marre", souligne Djiby Niang, propriétaire d'un étalage de vêtements

Pays de 16 millions d'habitants, le Sénégal a recensé près de 50 000 cas de Covid-19, pour 1 209 décès. Environ 605 000 personnes ont été vaccinées jusqu'à présent, mais le pays fait face à une pénurie de vaccins. Pour y remédier, le ministère de la Santé a annoncé l'arrivée de quelque 500 000 doses de vaccin avant la fin du mois.