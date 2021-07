Le nombre de migrants décédés en rejoignant l'Europe a plus que doublé

Plus de 1 146 personnes sont mortes en tentant de rejoindre l'Europe par la mer entre janvier et juin. Un nombre, qui a plus que doublé depuis l'année dernière, explique l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans son dernier rapport.

La route au centre de la Méditerranée, reliant la Libye à l'Italie a été la plus meurtrière, faisant plus de 741 victimes. Des chiffres, bien inférieurs à la réalité, continue le rapport, certains naufrages n'étant pas signalés ou difficilement vérifiables.

"L'OIM réitère l'appel lancé aux États pour qu'ils prennent des mesures urgentes et proactives afin de réduire les pertes de vies humaines sur les routes migratoires maritimes vers l'Europe et qu'ils respectent leurs obligations en vertu du droit international"

L'organisation note également que cette vague de décès coïncide avec l'augmentation des interceptions faites par les gardes-côtes. Ils sont régulièrement accusés par les ONG de mauvais traitement envers les demandeurs d'asile, notamment lors des interceptions et débarquements sur les côtes nord-africaines.