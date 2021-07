''Summer of Soul'', l'histoire jamais racontée du festival d'Harlem en 1969

Summer of Soul ou l'histoire jamais racontée du festival culturel d'Harlem a été diffusée en première mondiale vendredi 9 juillet, à Los Angeles.

Le documentaire du journaliste et DJ Ahmir Questlove Thompson revient sur l’événement tenu à New York en 1969 en parallèle au festival de Woodstock.

Ce festival a célébré durant six semaines dans l'ancien parc Mount Morris la culture noire. Largement tombé dans l'oubli, l’événement avait pourtant réuni 300 000 personnes pour une série de concerts donnés par des artistes comme Stevie Wonder, Nina Simone, B.B. King, Sly et Family Stone.

Ahmir Questlove Thompson a mis la main sur des archives qui ont dormi dans des cartons pendant plus de 50 ans pour donner naissance à ce film. ''Summer of Soul" a reçu une distinction au festival du film de Sundance le 28 janvier, celui du grand prix du jury et le prix du public.