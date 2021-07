Soudan du Sud : le président Salva Kiir promet un nouveau cap

Alors que la première décennie de son existence a été marquée par la violence, le Soudan du Sud vise un nouveau cap, porteur d’espoir. Une nouvelle ère, annoncée par son président vendredi, lors de la célébration du 10 e anniversaire de l’indépendance du plus jeune Etat du continent.

Une page nouvelle en perspective soutenue par la formation en février 2020 d’un gouvernement inclusif.

"Le respect de la cessation des hostilités est dû à un nouvel esprit. Avec cet esprit nouveau, le gouvernement de transition et d'unité nationale revitalisé reste engagé dans la mise en œuvre complète de l'accord de paix revitalisé. Cet engagement est démontré par les efforts que nous avons déployés.", a déclaré Salva Kiir, le Président du Soudan du Sud.

Le président Salva Kiir et son principal rival Riek Machar ont décidé d’enterrer la hache de guerre en 2018. Un changement de cap propice au décollage économique du pays.

"Ces deux domaines prioritaires permettront de stabiliser notre pays et d'assurer la croissance économique par une augmentation de la production conduisant au développement socio-économique."

C’est en 2011 que Soudan du Sud avait accédé à la souveraineté internationale. Mais dès 2013, le pays a été déchiré par une guerre civile qui a fait en cinq ans plus de 380.000 morts, déplacé 4 millions d'habitants.

Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a promis vendredi de "ne pas ramener" le pays "dans la guerre".

Bien que les accords de paix aient mis fin aux pires effusions de sang entre les armées conventionnelles, les conflits armés entre groupes ethniques rivaux se sont multipliés dans les zones non gouvernées, entraînant un nombre de victimes civiles jamais vu depuis la guerre.

L'inertie politique et les promesses non tenues surviennent également alors que le pays est en proie au chaos économique, avec une inflation galopante et une crise monétaire, et qu'il est confronté à la pire crise alimentaire depuis l'indépendance.

Le conflit, la sécheresse, les inondations et une invasion record de criquets ont ruiné les récoltes et laissé 60 % de la population face à de graves pénuries alimentaires.

Parmi eux, 108 000 sont au bord de la famine, selon le Programme alimentaire mondial (PAM).

"Malgré certaines occasions manquées, il n'est jamais trop tard pour revigorer le processus de paix afin que l'aide humanitaire soit plus efficace et que les conditions soient créées pour que les activités de développement puissent avoir un impact plus large et plus important", a déclaré Matthew Hollingworth, directeur du PAM pour le Soudan du Sud.