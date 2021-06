RDC - Rwanda : la coopération économique actée

A Goma, à l'est de la RDC, le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame ont une fois de plus échangé ce samedi 26 juin 2021.

Les deux chefs d’états ont signé trois accords. Le premier est sur la promotion et la protection des investissements. Le deuxième concerne une convention pour éviter la double imposition fiscale et éviter l’évasion fiscale et le troisième est un protocole d’accord sur l’exploitation de l’or entre la société congolaise SAKIMA et une société rwandaise de droit privé.

"Il est temps d'expérimenter l'autre côté le partage de la paix, de l'amour et les échanges fraternels économiques entre nos deux pays" a déclaré le président congolais Félix Tshisekedi.

Nous avons signé un certain nombre d'accords. Je crois que ce n'est que le début. Il y a de nombreux domaines sur lesquels nous allons venir, dans lesquels nous pouvons coopérer pour construire une relation solide, mais aussi des bases de coopération entre nos deux pays." a ajouté le président rwandais Paul Kagame.

A cette occasion la République démocratique du Congo a adhéré dans la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Est, une adhésion qui suscite des réactions à Goma.

" Nous voudrions que notre pays prenne des dispositions pour que nous ayons aussi a offrir est que nous pussions entrée dans cette communauté et n'est pas sortier perdant ,voilà ce que nous pensons parceque la crainte de la plus part de la population c'est de dire nous allons dans Est africa Communuty les autres ont apprendre chez nous mais qu'est ce que nous nous allons prendre chez eux." a révélé Guy Kibira , habitant de Goma.

" La question doit être tirée au claire avant de pouvoir renouveler avec le Rwanda la relation et aussi nous disons est ce que ce n'est pas de l'hypocrisie où de la fratrie quand nous comparons les propos qu'a tenu le prequel du Rwanda paul Kagame contre docteur Denis Mukwenge et même contre l'Est de la RDC, aujourd'hui ont le vois à Goma être reçu par Tshisekedi ont se dit qu'est ce qui se passe dans l'espace politique " s'est confié Tommy Lpemba, habitant de Goma.

Les deux chefs d'État ont par ailleurs visité le village de Kibati situation en territoire de Nyiragongo où il a eu écoulement de la lave du volcan Nyiragongo.

Par Gaël Mpoyo Correspondant Africanews en RDC.