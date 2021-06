Nigeria : Muhammadu Buhari promet l'enfer aux terroristes

Muhammadu Buhari était à Maiduguri jeudi. Le président nigérian est allé s’enquérir de la situation sécuritaire dans cette région, présentée comme l’épicentre des exactions des groupes djihadistes.

Mais pas que, le chef de l’Etat nigérian a donné aussi le top départ de la construction de 10 000 logements pour les déplacés internes de la ville.

De plus en plus critiqué pour son inertie supposée face à l’insécurité qui gagne du terrain au Nigeria, Muhammadu Buhari tente de reprendre la main. Dans la capitale de l’Etat de Borno, il a promis une nouvelle fois des jours sombres aux islamistes.

"En rassemblant les ressources collectives et les avantages comparatifs des forces armées et des autres agences de sécurité, nous espérons que l'ennemi ressentira désormais la férocité de notre puissance de feu et le poids de notre détermination.", a déclaré Muhammadu Buhari, le président nigérian.

Pour l’heure, le Nigeria peine à venir à bout des groupes terroristes. Outre les actions de Boko Haram et de l’Etat islamique en Afrique de l’Ouest, le pays est de plus en plus meurtri par le kidnapping de plusieurs dizaines d’enfants par des éléments armés appelés bandits.

La visite de Muhammadu Buhari à Maiduguri intervient après la confirmation de la mort d’Abubakar Shekau, le patron de Boko Haram. La dernière visite du président nigérian dans la région remonte à février 2020.