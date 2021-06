Laurent Gbagbo en route pour la Côte d'Ivoire

Des partisans de l’ex-président ivoirien étaient à l’aéroport de Bruxelles ce jeudi, pour assister au retour de leur leader dans son pays. Laurent Gbagbo est attendu à Abidjan en début d’après-midi.

L’ancien chef de l’Etat foulera le sol ivoirien après 10 ans d’absence. Des années passées notamment dans sa cellule du pénitencier de la CPI à la Haye.

"ça fait 10 ans que nous sommes aux côtés du Président Gbagbo, depuis qu'il est à La Haye. C'est l'occasion, de savoir qu'il part à Abidjan, on ne pouvait pas rater cette occasion-là, parce que pour nous, il était important que l'on soit là pour lui dire au revoir.", explique Serge Kassy, partisan de l’ancien président.

Pas question de vouloir prendre une quelconque revanche après son retour. Au contraire, Laurent Gbagbo tentera de jouer sa partition dans le sillage de la réconciliation de son pays, soulignent ses proches.

" Il est comme un homme qui a été privé pendant près de dix années de rentrer chez lui et qui retrouve la liberté de pouvoir enfin rentrer dans son pays et retrouver les siens. Donc il est dans un état d’esprit content, enthousiaste à l'idée de pouvoir retourner chez lui et il espère, en tout cas, il veut jouer sa partition pour essayer de réconcilier les Ivoiriens. Ça lui semble nécessaire. ", a déclaré Habiba Toure, avocate de Laurent Gbagbo.

Une manière pour le pays de tourner définitivement peut-être la page noire de son histoire. La crise post-électorale de 2011 ayant coûté la vie à plus de 3 000 personnes. Mais en attendant, place à l’accueil. C’est en héros que ses partisans promettent de le recevoir à 15 h45 GMT.