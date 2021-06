Ethiopie : les attentes des électeurs à l'approche des législatives

Plus que quelques jours avant les législatives du 21 juin en Ethiopie. Et à l’approche du scrutin, tout le pays est en effervescence, comme ici à Jimma, ville située dans le sud du pays, dans la région-clé de l’Oromia. C’est la plus grande région d’Ethiopie, la plus peuplée aussi, et le 1er ministre Abiy Ahmed y est originaire. Et elle connaît régulièrement des tensions, car son peuple se dit marginalisé.

" Le pays sera stable après l'élection, et cette élection est essentielle pour que la stabilité dure. Nous comptons les jours jusqu'à ce que nous puissions voter", explique Edile Abbajobir, une enseignante.

" Si les gens sentent qu'il y aura de la violence, alors leur esprit est câblé pour la violence. Mais je pense que l'élection sera pacifique, et elle se déroulera de manière pacifique", explique Kedir Jemal, un autre habitant de Jimma.

Lundi, environ 37 millions d'électeurs seront appelés à élire leurs députés, qui désigneront le Premier ministre. Mais cette élection ne se tiendra pas dans quelques régions comme le Tigré, en proie à un conflit depuis plusieurs mois.