Centrafrique : 14 morts dans des violences entre éleveurs et cultivateurs

Au moins 14 personnes ont été tuées dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le Nord-Est de la Centrafrique, près de la frontière avec le Tchad, en proie à des conflits meurtriers entre ces communautés.

"Tout est parti d'un malentendu entre un agriculteur et un éleveur qui a amené son bétail dans un champ" à Tiri, a déclaré à l'AFP Ibrahim Senoussi, maire de cette commune située à plus de 700 km de Bangui. "Les troupeaux ont dévasté le champ et les récoltes" et l'éleveur a été tué après une violente dispute, a-t-il poursuivi.

"En représailles, les éleveurs, venus du Tchad, ont tué 14 personnes dont des femmes et des enfants. Ils ont incendié plus de 66 maisons et des greniers. Près de 3 000 personnes ont fui leur village", a indiqué François Dieudonné Bata Wapi Yepi, préfet de la région de Bamingui-Bangoran, précisant que l'attaque avait eu lieu le 10 juin. Deux blessés graves ont été transportés à l'hôpital de Ndélé, à environ 80 kilomètres de Tiri, selon une source médicale sur place.

Conflit frontalier

Les conflits entre cultivateurs et éleveurs sont récurrents dans la région, surtout en période de transhumance. Les cultivateurs accusent les éleveurs de saccager leurs champs en faisant paître leurs animaux. "On ne peut continuer à laisser des étrangers venir tuer des Centrafricains sur leurs terres", a déclaré le préfet de la région, précisant que des militaires des forces armées centrafricaines (Faca) allaient être déployés pour sécuriser la frontière entre la Centrafrique et le Tchad, fermée depuis 2014.

Les relations se sont tendues récemment entre le Tchad et la Centrafrique. Fin mai, selon N'Djamena, des militaires centrafricains ont "attaqué" un poste militaire en territoire tchadien, tué un soldat sur place et enlevé cinq autres qu'ils ont "exécutés" en Centrafrique.

Des sources onusiennes en Centrafrique et sécuritaires au Tchad ont affirmé que des militaires centrafricains et des paramilitaires russes d'un côté, des rebelles centrafricains et des soldats tchadiens de l'autre s'étaient affrontés dans un village côté tchadien. Bangui accuse régulièrement le Tchad de soutenir des groupes armés et rebelles centrafricains.