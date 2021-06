Au moins 12 morts dans des attaques dans le nord et le centre du Nigeria

Au moins 12 personnes ont été tuées dimanche dans deux attaques distinctes dans l'Etat du Plateau, dans le Centre du Nigeria.

La première attaque s'est produite dimanche dans la localité de Kuru, où des hommes armés à bord d'une voiture ont ouvert le feu sur un bar, tuant dix personnes, selon le porte-parole de la police locale, Ubah Ogaba. "Dix personnes ont été tuées par balles dans un débit de boisson (...) par des hommes armés encore non identifiés qui sont arrivés en (Toyota) Hilux, avant de tirer plusieurs fois et de partir en trombe", a-t-il déclaré.

Toujours selon la police, deux personnes ont été tuées par des hommes armés dimanche dans la localité de Zagun, à une cinquantaine de kilomètre de Kuru. Selon un communiqué du gouverneur de l'Etat du Plateau, Simon Lalong, 12 personnes sont mortes à Kuru, et cinq autres ont été grièvement blessées.

Les motifs des deux attaques, qui font l'objet d'enquêtes, étaient pour l'heure inconnus, selon la police. La région est cependant le théâtre de très fortes tensions communautaires. Des affrontements meurtriers entre éleveurs et agriculteurs à propos des terres, des pâturages et de l'eau perdurent depuis des années dans les régions du Centre et du Nord-Ouest du Nigeria.