Le Kenya va rouvrir son ambassade en Somalie "dès que possible", ont annoncé lundi les autorités de Nairobi, répondant favorablement à une proposition de leur voisin en vue d'une normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le ministre somalien des Affaires étrangères avait adressé ce week-end un courrier à son homologue kényan l'invitant à rouvrir la représentation diplomatique kényane à Mogadiscio, fermée depuis décembre après la rupture, par la Somalie, des relations diplomatiques entre les deux Etats. Suivant cette décision unilatérale, qui intervenait "en réponse aux violations politiques récurrentes et éhontées du Kenya contre (sa) souveraineté", l'ambassadeur kényan à Mogadiscio avait été expulsé et l'ambassadeur somalien à Nairobi rappelé.

Dans une lettre publiée lundi sur son compte Twitter, le ministère kényan des Affaires étrangères annonce "que le gouvernement de la République du Kenya prend acte et accueille favorablement l'invitation du gouvernement fédéral de Somalie à restaurer les relations diplomatiques entre la Somalie et le Kenya". Le gouvernement kényan "procèdera à la réouverture de son ambassade à Mogadiscio dès que possible" et "invite l'ambassadeur de la République fédérale de Somalie à revenir à Nairobi et reprendre ses fonctions", ajoute-t-il.

Relations diplomatiques

Le gouvernement somalien avait annoncé le 6 mai la reprise des relations diplomatiques avec le Kenya. Les autorités de Nairobi avaient alors simplement indiqué "prendre note" de cette initiative et "attendre avec intérêt la poursuite de la normalisation des relations par les autorités somaliennes". Les deux voisins d'Afrique de l'Est, qui partagent 700 kilomètres de frontière commune et sont en théorie alliés dans la lutte contre les islamistes shebab, nourrissent des relations tumultueuses.

La Somalie a régulièrement accusé le Kenya d'ingérence, tandis que ce dernier a accusé Mogadiscio de chercher un bouc émissaire à ses problèmes internes. La rupture des relations diplomatiques en décembre 2020 est intervenue alors que le président kényan Uhuru Kenyatta recevait à Nairobi le président de la république autoproclamée du Somaliland, non reconnue par la communauté internationale et que Mogadiscio considère comme faisant partie intégrante de la Somalie.

Frontière maritime

Les deux pays se disputent également au sujet du tracé de leur frontière maritime dans l'océan Indien, un dossier qui doit être tranché par la Cour internationale de justice, principal organe judiciaire de l'ONU.

Un autre point de tension concerne le Jubaland, Etat du Sud de la Somalie frontalier du Kenya. Le Kenya considère cette région comme une zone-tampon entre son territoire et les shebab, affiliés à Al-Qaïda, et il soutient le président régional, Ahmed Madobe, dont les relations avec Mogadiscio sont houleuses.