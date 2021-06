Pourquoi la vaccination contre la Covid-19 avance au ralenti en Afrique ?

Près de 90% des pays africains n'atteindront pas l'objectif mondial de vacciner un dixième de leur population d'ici septembre, s'ils ne reçoivent pas d'urgence au moins 225 millions de doses de vaccins, selon l'Organisation mondiale de la Santé.

Au moins 225 millions de doses de vaccins sont nécessaires en urgence pour que la majorité des pays puissent respecter le délai. L'Afrique a enregistré officiellement près de cinq millions de cas de Covid-19 et se trouve sous la menace imminente d'une 3e vague. Selon l'OMS, les nouvelles infections augmentent d'une semaine sur l'autre.

La pandémie tend à la hausse dans dix pays africains, dont quatre qui enregistrent un bond de plus de 30%" du nombre de contaminations au cours de la semaine écoulée, met en garde l'organisation dans un communiqué.

Près des trois quarts des nouveaux cas ont été enregistrés en Égypte, en Afrique du Sud, en Tunisie, en Ouganda et en Zambie. Plus de la moitié, dans neuf pays d'Afrique australe.

L'Afrique compte pour environ 1% des plus de 2,1 milliards de doses administrées dans le monde. Seulement 2% des 1,3 milliard d'habitants du continent ont reçu une dose et seuls 9,4 millions d'Africains sont entièrement vaccinés.

La pandémie en Afrique

Au cours des deux dernières semaines, le continent a enregistré une hausse de 20% des contaminations par rapport à la quinzaine précédente, selon un communiqué de l'OMS. "La pandémie progresse dans 14 pays et, au cours de la seule semaine précédente, huit pays ont observé une augmentation subite de plus de 30% du nombre de nouveaux cas", a précisé l'organisation.

Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), a été frappée fin mai par une augmentation "exponentielle" des cas, selon le bureau local de l'OMS jeudi.

L'Afrique du Sud, officiellement pays le plus touché du continent, a renforcé les restrictions sanitaires et compte désormais plus de 1,6 million de cas pour 56.439 décès.

En Ouganda, le nombre de cas a bondi de 131% en une semaine avec des foyers d'infections notamment dans les écoles et une hausse de cas parmi le personnel de santé. L'Angola et la Namibie observent également une résurgence.

Parallèlement, le continent fait face à une pénurie de vaccins et les livraisons sont quasi à l'arrêt sur le continent, selon l'OMS qui espère de nouvelles arrivées dans les prochains mois à travers le dispositif Covax, notamment avec une prochaine annonce de 80 millions de doses des Etats-Unis.

Au total, 48,6 millions de vaccins ont été reçus et 31,4 millions de doses ont été administrées dans 50 pays. Seulement 2% des Africains à ce jour ont reçu au moins une dose, alors que 24% de la population mondiale est aujourd'hui vaccinée.

Six pays ne vaccinent pas encore, quatre sont en Afrique: la Tanzanie, le Burundi, le Tchad et l’Érythrée.