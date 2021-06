Nigéria : la représentation des femmes dans le secteur de l’énergie

Au Nigéria, les femmes sont encouragées à briser le plafond de verre de l’industrie de l’énergie.

Représentants le plus grands nombre d’entrepreneurs dans le pays, les femmes ont été appelées lors du sommet international du pétrole à Abuja, à se lancer dans le secteur du pétrole et du gaz.

"Le pétrole et le gaz ont été un secteur dominé par les hommes parce que peu de femmes se dirigent vers les sciences et la technologie. Je viens d'un milieu scientifique, il m'a donc été facile de m'orienter vers le pétrole et le gaz". a révélé Dolapo Okulaja-Kotunprésidente-directrice générale, Jade Project".

Les professionnels affirment que la pandémie mondiale a eu un impact négatif sur le secteur et ajoutent que les choses commencent à se redresser progressivement.

"Je pense que la pandémie a entraîné un changement de paradigme pour tout le monde. Dans le secteur du pétrole et du gaz, nous avons eu un peu de chance car la production était toujours en cours, mais pas suffisamment pour attirer davantage d'entreprises." a déclaré Tosin Sodeinde, trésorier, Commonwealth Business Network.

L'industrie pétrolière du Nigeria est la plus importante d'Afrique avec des réserves estimées à 37 milliards de barils.

Un reportage de Michael Dibie, correspondant Africanews à Abuja, NIgéria.