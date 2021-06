Côte d'Ivoire : la forêt de la Téné comme rempart contre la déforestation

Dans la forêt classée de la Téné, dans le centre de la Côte d'Ivoire, la guerre pour la reforestation est déclarée. Le pays doit recouvrer un couvert forestier de 20 % au moins pour stopper les effets de l'exploitation abusive des forêts.

La déforestation due à la culture du cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de fèves, a réduit de seize millions d'hectares à deux millions d'hectares la superficie de la forêt ivoirienne.

La forêt classée de la Téné est l'un des chantiers de reboisement les plus importants de la Côte d'Ivoire. Elle a été plantée essentiellement en teck, en gmelina, en sraké, en franiré et en samba. À l'origine, ce chantier-là, c'est pour la production intensive de bois d'œuvre, explique Thierry Koffi Yao, capitaine des Eaux et forêts.

Les 234 forêts classées de Côte d'Ivoire sont toutes détruites par endroits, en raison du réchauffement climatique, des catastrophes naturelles, de l'appauvrissement des sols et de la migration des populations.

La forêt de la Téné abrite le plus grand centre de bouturage de la Société nationale de développement des plantations forestières. D'ici, sont acheminées chaque année des millions de boutures vers des zones à reboiser. Pour combler le déficit de trois millions d’hectares de forêts, ce sont environ trois milliards d’arbres qu'il faut planter dans tout le pays d'ici 10 ans.

Chaque année, nous réalisons des reboisements et avec l'apport de nos partenaires, des opérateurs, nous arrivons à réaliser des grandes superficies. Par exemple, cette année, nous avons un opérateur au niveau de Sangoué qui est en train de réaliser 150 hectares dans la forêt classée, Mathieu Ouléa, Colonel des Eaux et forêts.

La Côte d'Ivoire a lancé en 2021 une ambitieuse opération de reboisement baptisée "Un jour, 50 millions d'arbres". Ce n'est pas une option, c'est une nécessité pour sauver la Côte d'Ivoire, a expliqué le ministre ivoirien des eaux et forêts, Alain Donwahi.

Chaque année, nous essayons de sensibiliser les populations sur le besoin de s'impliquer dans la reforestation. Parce que ce qui est le plus important, c'est que chacun de nous comprenne que le gouvernement seul ne pourra pas y arriver. Il faut que chacun soit planteur de forêt, soit planteur d'arbres. Il faudrait que chacun participe à la reforestation en Côte d'Ivoire.

En 1960, plus de 50 % du territoire ivoirien était couvert de forêts contre moins de 11 %, actuellement. La déforestation poussée en Côte d'Ivoire a également détruit l'habitat naturel d'une faune en voie d'extinction.