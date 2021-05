Nigeria : plus d'une centaine de disparus dans le naufrage d'un bateau

Plus d'une centaine de personnes sont portées disparues depuis le naufrage d'un bateau surchargé transportant 160 passagers dans le nord-ouest du Nigeria, sur le fleuve Niger. Le bateau avait quitté la localité de Lokon Minaa, dans l'Etat du Niger (Centre) et se dirigeait vers la ville de Wara, dans l'Etat de Kebbi, lorsque sa coque s'est brisée et qu'il a fait naufrage.

"Le bateau transportait environ 160 passagers. L'opération de sauvetage est toujours en cours mais seuls 22 survivants et un cadavre ont été récupérés jusque là", a déclaré à l'AFP le responsable administratif du département de Ngaski, dans l'Etat de Kebbi, Abdullahi Buhari Wara.

"Nous parlons d'environ 140 passagers toujours portés disparus", a ajouté le responsable, soulignant que le bateau n'aurait pas dû transporter plus de 80 personnes. Le navire transportait également une cargaison de sacs de sable extraits d'une mine d'or artisanale voisine, a-t-il détaillé.

Plus tôt ce mois, 30 personnes sont mortes noyées dans le naufrage d'un bateau lui aussi surchargé dans l'Etat du Niger. Durant la saison des pluies, les chavirements de bateaux sont fréquents sur les fleuves et rivières du Nigeria, où les navires sont souvent surchargés et mal entretenus.