Nigeria : l'espoir s'amenuise pour 150 disparus dans le fleuve Niger

Au Nigeria, les secours tentent de retrouver des survivants ou de repêcher des corps des personnes disparues, mercredi, après le chavirement de leur bateau sur le fleuve Niger, dans l'Ouest du pays.

Plus de 150 personnes manqueraient toujours à l'appel, elles étaient en tout 180 sur l'embarcation à espérer se rendre au marché local. À l'heure actuelle, 20 personnes ont été retrouvées vivantes, quatre ont perdu la vie. Durant la saison des pluies, les chavirements de bateaux sont fréquents sur les fleuves et rivières du Nigeria, où les navires sont souvent surchargés et mal entretenus. Ce dernier accident serait cependant l'un des plus meurtriers.

_Personne ne vous dit combien de personnes ont perdu la vie, mais nous continuons à compter. Ils ont amené 44 personnes pour les enterrer. Les autres sont encore dans l'eau, explique _Garba Ali Musa, un survivant.

Début mai, un bateau surchargé avait chaviré et 30 personnes s'étaient noyées dans l'Etat du Niger. Le navire, qui transportait une centaine de personnes, s'était brisé en deux après avoir heurté une souche pendant une tempête alors qu'il revenait d'un marché.

Nous allons essayer de poursuivre notre mission de sauvetage. Nous avons sauvé autant de personnes que possible et nous sommes actuellement à la recherche de trois personnes, un homme et deux femmes. Nous allons nous assurer que ceux que nous avons sauvés seront emmenés dans l'hôpital proche pour une assistance médicale supplémentaire, explique un secouriste.